Илон Маск показал работу межпланетного космического корабля
26.09.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-09-26 11:47
Илон Маск показал работу межпланетного космического корабля
Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем блоге Instagram видео, на котором показана работа нового межпланетного космического корабля готовится к полету на Марс.
Ролик, представляющий собой компьютерное моделирование полета миссии на Красную планету, описывает процесс первого этапа колонизации, передает Rus.Media.
Подробности этого проекта Маск пообещал раскрыть на проходящей в Австралии конференции по астронавтике. По мнению главы SpaceX, уже к концу текущего столетия на поверхность Марса можно будет доставить около миллиона человек. Главной же целью колонизации Маск считает создание на поверхности планеты полностью автономного города.