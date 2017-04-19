Иллюстрация произведений Булгакова и Высоцкого костями: это надо видеть
Люди это выбрасывают на помойку, а Маргарита Гордиенко создает с этим настоящие шедевры. Остатки рыбы – кости, плавники и чешую – черниговская мастерица использует в качестве основы для своих необычных картин. В работу идет все – щука, карп, карась. Тончайшие косточки для работы берет в сельди, а в путассу – причудливые. – Когда начинаешь собирать, то получается, что одна косточка с одной рыбы, вторая – с другой. Я не могу сказать, с какой рыбы я создала ту или иную композицию, – Маргарита Гордиенко, мастерица создает картины из рыбьих костей. Специально рыбу для своих картин женщина не покупает. Использует ту, которую готовит для семьи. Тщательно перемывает и отваривает с содой – тогда кости не гниют. Дальше – только творчество. Свои работы Маргарита Гордиенко представила на выставке. Здесь можно найти панорамы, посвященные произведениям Владимира Высоцкого. – Соловей-разбойник – главный, который устроил застолье, Змей – «а вот них был змей лукавый и слуга его вампир». «Пилы зелье в черепах» – вот череп, вот они пьют зелье. «Ели бульникы» – а бульникы, это, как выяснилось, камни. «Танцевали на гробах, богохульники» – ну, это уже следующий этап, здесь они у меня еще сидят за столом, – Маргарита Гордиенко, мастерица создает картины из рыбьих костей. – Я восхищаюсь литературой, поэтому очень интересная работа «Мастер и Маргарита» Булгакова – узнаваемые события там, интересны также по произведениям Пушкина, наши, известные с детства произведения Пушкина – создали композицию, – Лариса Полищук, заведующий отделом искусств Черниговской областной универсальной научной библиотеки имени Короленко. Дети больше оценили панорамы-иллюстрации к сказкам, девушкам нравится Царевна-Лягушка. – Я читала эту сказку и мне очень понравилась эта героиня. Я даже не представляла, что можно сделать ее из костей, – Александра Бутько, посетительница выставки. Если не знать, что картины сделаны из костей, – догадаться сложно. Надо тщательно присмотреться к работе. – Моя первая мысль, когда я вижу это, мне кажется – это очень мягкое, очень интересное. Думаешь, из какого материала картины ?! Потом я вижу, что это как маленькие косточки! И это очень интересный материал, уникальный материал, – Кайл Колд, волонтер Корпуса Мира. Маргарита Гордиенко сегодня на пенсии. Оригинальным творчеством занимается только третий год. Свои работы не продает. Повесить картины из костей у себя дома могут пока только друзья и родные, которые получают их в подарок.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым