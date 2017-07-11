Или может сметана заменить крем для лица?

magictr | 11.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Сметана для лица

Сметана богата такими полезными веществами как витамины А, С, РР, Е, D, Н и многочисленные микроэлементы, такие как йод, медь, цинк, магний, натрий, фтор, железо и многие другие. Она способна питать как верхние слои кожи и проникать вглубь. Жирность сметаны зависит от вашего типа кожи.

Для всех типов кожи подходит маска из 1 ст. ложки сметаны, 1 желтка и 1 ч. ложки сока алоэ. Эту смесь наносят на лицо и шею на полчаса, после чего смывают теплой водой.

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Свежей кожа будет после применения маски с 1 ст. ложки сметаны, ½ ч. ложки клюквенного сока и 2 желтков. Эта маска наносится на 20 минут, затем ее снимают ватным тампоном и на лицо накладывают чайный компресс. Это замечательное средство для тонизирования и питания кожи.

Маски для лица из сметаны просто незаменимы для сухой кожи, требует особого ухода. Сухая кожа станет мягкой и нежной после применения маски из сметаны, лимонного сока, любого растительного масла и желтка. Все ингредиенты используются в равных пропорциях. Маску выдерживают на лице 20 минут, после чего смывают чайным настоем.

Если же вы обладательница жирной кожи то вам будет полезна маска из капустного листа, сметаны и взбитого белка. Взятые в одинаковых количествах, ингредиенты смешиваются до однородной массы. Маска наносится на лицо на 20 минут, затем ее следует смыть теплой водой.

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