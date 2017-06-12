Их разыскивает полиция: в Чернигове не хватает патрульных
12.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
С сегодняшнего дня патрульная полиция объявила конкурс. Набирают профессионалов для службы в патрульной полиции. Не хватает более 100 полицейских. Этих кандидатов будут учить в течение трех месяцев. Из них организуют дорожные патрули. Для этого им предоставят специальный транспорт и все необходимое. Заявки можно присылать на на электронный адрес черниговской патрульной полиции. Анкеты будут принимать до 1 июля. А представить уже отобранный и обученный персонал обещают в сентябре. Тогда дорожные патрули будут работать на двух трассах межгосударственного значения.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым