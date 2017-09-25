Игры непокоренных – Украина завоевала первую медаль

despravda | 25.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-25 08:59

Игры непокоренных – Украина завоевала первую медаль
Первую награду для сборной Украины на III Играх непокоренных (Invictus Games) в Торонто завоевал офицер Национальной полиции Сергей Торчинский из Луцка.

В легкоатлетических соревнованиях Торчинский в ночь на понедельник показала 3-й результат в секторе для толкания ядра (13,71 метра), завоевав бронзовую награду, сообщает СМИ передает Rus.Media.

Это первая в истории медаль Украины, которая впервые принимает участие в Играх непокоренных.

Нынешние соревнования продлятся до 30 сентября.

Отметим, что Игры непокоренных является аналогом Паралимпийских игр для военнослужащих, которые получили ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей.

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