Игры непокоренных – Украина завоевала первую медаль
25.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-25 08:59
Игры непокоренных – Украина завоевала первую медаль
Первую награду для сборной Украины на III Играх непокоренных (Invictus Games) в Торонто завоевал офицер Национальной полиции Сергей Торчинский из Луцка.
В легкоатлетических соревнованиях Торчинский в ночь на понедельник показала 3-й результат в секторе для толкания ядра (13,71 метра), завоевав бронзовую награду, сообщает СМИ передает Rus.Media.
Это первая в истории медаль Украины, которая впервые принимает участие в Играх непокоренных.
Нынешние соревнования продлятся до 30 сентября.
Отметим, что Игры непокоренных является аналогом Паралимпийских игр для военнослужащих, которые получили ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей.