Игры непокоренных-2017 – Украина выиграла золото, серебро и бронзу
2017-09-26 07:39
Игры непокоренных-2017 – Украина выиграла золото, серебро и бронзу
Первую золотую медаль на счет сборной Украины на III Играх непокоренных (Invictus Games) в Торонто записал 29-летний офицер Министерства обороны Олег Зімніков из Киева.
За два дня соревнований Украина завоевала три медали: золотую, серебряную и бронзовую, передает Rus.Media.
Об этом пишет Укринформ.
Первую золотую медаль на счет сборной Украины на III Играх непокоренных (Invictus Games) в Торонто записал 29-летний офицер Министерства обороны Олег Зімніков из Киева.
В легкоатлетических соревнованиях Зімніков показал 1-й результат в гонке на 1500 метров (4 мин 33 сек).
Бронзовую награду в легкоатлетических соревнованиях одержал офицер Национальной полиции Сергей Торчинский, который показал 3-й результат в секторе для толкания ядра (13,71 метра).
Еще одну, серебряную, медаль для украинской команды на Играх непокоренных завоевал 29-летний офицер Национальной полиции Украины Александр Ткаченко в секторе беге на 400 м.
Игры непокоренных является аналогом Паралимпийских игр для военнослужащих, которые получили ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга. Нынешние соревнования продлятся до 30 сентября.