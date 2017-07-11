Игроки «Десны» подписали новые контракты с клубом
11.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Накануне старта в сезоне 2016/2017 клуб продлил соглашения с игроками, у которых закончились контракты.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе ФК «Десна».
Так, ветераны «Десны» Павел Щедраков и Вадим Мельник подписали соглашения сроком на один год, а Вадим Бовтрук, Егор Картушов, Олег Шевченко, Александр Волков и Константин Махновский – на два года.
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