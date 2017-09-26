Игрок “Динамо” Гармаш снялся с женой и ребенком в модной фотосессии
26.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-26 19:11
Игрок “Динамо” Гармаш снялся с женой и ребенком в модной фотосессии
Гармаш снялся с женой и ребенком в модной фотосессии с крутым автомобилем.
Гармаш снялся с женой и ребенком в модной фотосессии с крутым автомобилем, передает Rus.Media.
Футболист сборной Украины с женой Снежаной, с которой вместе 8 лет, и 3-летней дочкой Миланой снялся в модной фотосессии для журнала Time To Travel Ukraine.
Оригинальные костюмы с фамилией Гармаш и с игровым и вообще любимым 19-м номером (даже родился 19 апреля 1990-го), яркий суперкар и маленький песик.