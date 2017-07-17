Игра Престолов 7 сезон: смотреть 1 серию онлайн
Игра Престолов 7 сезон начался
ЗИМА УЖЕ ЗДЕСЬ
Холод наступает с севера, а пламя драконов приближается с юга. Железный трон, выкованный из тысячи мечей побежденных врагов, примет только истинного короля или королеву.
Смотрите новый сезон по подписке «Кино и ТВ: Максимальная» на канале FOX. Новые серии — по понедельникам в 19:00 и 22:00, а потом еще 7 дней после эфира каждая серия доступна в ТВ-архиве.
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Что нас ждет в новом, седьмом сезоне “Игры престолов”?
Осторожно, дальше могут быть спойлеры!
➀ Новый Таргариен
Теперь мы знаем настоящее имя Джона Сноу: Джахарис Таргариен. Эту тайну шепчет умирающая Лианна своему брату Нэду Старку. Джон — сын Лианны и принца-дракона Рейгара, и Железный трон по праву наследия принадлежит ему. Узнает ли об этом Король севера?
Джон вовсе не Джон
➁ Возвращение домой
Дейенерис, мать драконов и, как мы уже знаем, тетя Джона, в первой же серии доплывет на Драконий камень. Крепость Таргариенов — это не только первый шаг в войне за Вестерос. Возможно, там она вооружит свою армию драконьим стеклом, которое убивает даже белых ходоков.
У нее есть драконы
➂ Белые ходоки убьют Джона?
В трейлере Санса шепчет: «Когда снег идет, и белый ветер поет, одинокий волк погибает, но стая его живет». Также мы знаем, что Джон, Тормунд и Берик (помните рыцаря с горящим мечем?) дадут бой армии холода. Выживет Джон или принесет себя в жертву во имя Вестероса?
Есть теория, что это Бран!
④ У дракона три головы
Последними словами умирающего Тайвина Ланнистера были: «Ты не мой сын». Фанаты постоянно гадают, кто же третий Таргариен, кто будет летать на третьем драконе? Вероятно, в этом сезоне мы узнаем, что это Тирион. Умный и обаятельный карлик, который много пьет и все знает.