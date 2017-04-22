Игра на доверии: злоумышленники обманывают черниговцев
Пользуясь доверием черниговцев, злоумышленники выманивают у них значительные суммы. На днях в полицию обратилась с заявлением жительница Чернигова, которая сообщила, что стала жертвой мошенника. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Используя «обкатанную» схему, злоумышленник позвонил женщине, представился сотрудником банка и рассказал о якобы блокирования ее счета. Под предлогом разблокировки карты мошенник узнал у потерпевшей все реквизиты, а затем снял со счета более 11 000 гривен. В тот же день за помощью в полицию обратился финансовый директор одного из местных предприятий с заявлением о масштабном мошенничестве. Директор рассказал, что перечислил в качестве оплаты за приобретение минеральных удобрений коммерческому предприятию более 139 000 гривен. Но после этого товар в адрес покупателя не поступил, а продавец перестал выходить на связь. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему) – наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым