ІДІЛ показала видео с пленными солдатами России
2017-10-03 20:10
ІДІЛ показала видео с пленными солдатами России
Солдаты РФ якобы попали в плен ІДІЛ во время боев за сирийский город Дейр-эз-Зор.
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Террористическая организация Исламское государство опубликовала видео с двумя российскими военными, захваченными в Сирии, передает Rus.Media. Его распространило подконтрольное боевикам новостное агентство Amaq.
По словам самих российских солдат, они попали в плен 22 сентября во время боев за сирийский город Дейр-эз-Зор.
Согласно видео, одного из солдат зовут Заболотный Роман Васильевич. Он уроженец села Рассвет аксайского района района Ростовской области, 1979 года рождения.
Второй – Сурканов Григорий Михайлович. Он житель Домодедовського района Московской области, 1978 года рождения.