Идеально: ешь мороженое и худей
16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Да, это именно та диета, о которой ты так мечтала, сообщает сайт Наша мама.
Немного экстремально, но зато эффективно: заменить основные приемы пищи мороженым, добавляя к ним кофе, чай или какой-нибудь фрукт. Предостережение: садиться на такую диету можно не дольше, чем на неделю, если не хочешь получить гастрит и сбой пищеварения.
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Очевидцы диеты уверяют, что при правильном применении можно сбросить до 5 кг за неделю, сохранив результат надолго. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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