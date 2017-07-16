Идеально: ешь мороженое и худей

magictr | 16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Да, это именно та диета, о которой ты так мечтала, сообщает сайт Наша мама.

Способ похудения на мороженом ты можешь выбрать в зависимости от собственных предпочтений. Например, наиболее простой и удобный – съедать порцию мороженого после каждого приема пищи (3 раза в день). При этом твой рацион должен состоять из низкокалорийных продуктов и полезного питания, а общая калорийность всего суточного меню не должна превышать 1500 ккал.

Немного экстремально, но зато эффективно: заменить основные приемы пищи мороженым, добавляя к ним кофе, чай или какой-нибудь фрукт. Предостережение: садиться на такую диету можно не дольше, чем на неделю, если не хочешь получить гастрит и сбой пищеварения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Каким десертом можно побаловать себя, если ты на диете

Очевидцы диеты уверяют, что при правильном применении можно сбросить до 5 кг за неделю, сохранив результат надолго. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: cosmo.com.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr