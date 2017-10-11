Языковой скандал между Wizz Air и Скрыпиным набирает обороты
2017-10-11 20:26
Языковой скандал между Wizz Air и Скрыпиным набирает обороты
Авиакомпания и Скрыпин высказали различные точки зрения относительно недавнего скандала.
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Скандальный инцидент с известным украинским журналистом Романом Скрипіном на борту международной авиакомпании Wizz Air получил свое неожиданное продолжение.
В пресс-службе авиакомпании прокомментировали этот случай. Там подтвердили, что, действительно, во время посадки одна из бортпроводниц, гражданка Чехии, которая не владеет украинским языком, обратилась к Скрыпина английском – одной из международных языков, которые используются на всех рейсах. “Поскольку бортпроводница не обратилась к этому пассажира украинском, он использовал нецензурную лексику и прибег к еще более агрессивному поведению, заняв одно из мест повышенной комфортности и отказавшись заплатить за него должный дополнительный сбор”, – сказано в сообщении пресс-службы. Компания считает, что все ее работники действовали согласно установленных норм и правил, а привлечение правоохранительных органов при посадке самолета было вынужденным обстоятельством.
“Ситуация обострилась, поскольку пассажир не реагировал на просьбы бортпроводников. Поэтому согласно правилам безопасности Wizz Air, об этом случае сообщили соответствующим правоохранительным органам сразу после приземления самолета”, – сообщили в авиакомпании. Сам Скрыпин уже прокомментировал это заявление пресс-службы на своей странице в Facebook. Он опроверг информацию, что в самолете бортпроводники были чехами. По его словам, все стюарды и стюардессы, за исключением одного венгра, были украинцами.
Журналист напомнил Wizz Air, хотя английский является международным языком, но на рейсах по правилам ICAO должно быть обслуживание и государственным языком. Скрыпин возразил также то, что он отказался платить за место повышенной комфортности, ведь, по его словам, компания сама предложила сесть в другой ряд.