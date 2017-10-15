Явления на планете, в которые не могут поверить даже ученые
2017-10-14 17:38
Явления на планете, в которые не могут поверить даже ученые
Человечество всю свою историю пытается объяснить удивительные вещи, происходящие вокруг.
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Тем не менее, некоторые явления все еще остаются для нас загадкой, передает Rus.Media.
1. Подземный океан
На глубине 660 км под поверхностью Земли ученые обнаружили огромный резервуар с водой возрастом 2,7 млрд лет, который в несколько раз превышает объем Мирового океана. Благодаря этому открытию появилась теория, что земные океаны возникли вырвался на поверхность подземного океана. А не наоборот, как ранее считали ученые.
2. Человек дождя
Самая загадочная история произошла с человеком по имени Дон Деккер. В Страсбурге в 1983 году умер дед Дону. После похорон, перед сном, молодой человек начал испытывать чувство озноба, после чего впал в транс. В это же время с потолка и стен гостиной начала стекать вода. В районах утечки не проходило водопроводных труб, и все были глубоко обеспокоены этим феноменом. Не зная, что делать, один Дона вызвал полицию. Офицеры попросили вынести молодого человека из дома и отвезти в пиццерию неподалеку. Однако в пиццерии началось то же самое. Вода снова стала литься с потолка. Как только они покинули заведение, дождь прекратился.
3. Корабль-призрак «Кэрролл А. Диринг»
«Кэрролл А. Диринг» — американская грузовая шхуна, которая получила известность как корабль-призрак. В 1921 году она была обнаружена севшая на мель, но команды на борту не оказалось, хотя на камбузе была разложена еда для приготовления. Отсутствуют личные вещи команды, судовой журнал, навигационное оборудование и якоря. Рулевое устройство оказалось поврежденным. В капитанской каюте были найдены три пары обуви разного размера. Последняя отметка на карте сделана не почерком капитана.
4. Замороженная девушка
20 декабря 1980 года 19-летная Джин Хиллиард ехала к своим родителям по снежному Ленгби, штат Миннесота. Ее автомобиль внезапно заглох, поэтому девушка решила дойти пешком до дома ее друзей, который находился неподалеку. По дороге она потеряла сознание от переохлаждения, и провела в снегу при температуре -22 °C около 6 часов, прежде чем ее обнаружили. Когда Джин доставили в больницу, она не подавала никаких признаков жизни, а ее кожа была настолько твердой, что невозможно было воткнуть шприц. Врачи были уверены, что девушка мертва, однако решили ее разморозить. Все думали, что даже если Джин проснется, то потребуется тяжелая ампутация. Однако через некоторое время тело начало немного шевелиться. Джин открыла глаза и попросила воды. Через 3 дня она начала двигать ногами, а через 6 недель ее выписали совершенно здоровой.
5. Вспышки при землетрясениях
Одним из самых загадочных феноменов есть яркие вспышки в небе, которые сопровождают землетрясения. С 1600 года насчитывается 65 доказанных примеров свечение неба в районах сейсмической активности. Однако процент возникновения вспышек небольшой — наблюдать огне можно не чаще, чем в 0,5 % случаев от всех землетрясений. Было высказано множество научных теорий в попытке объяснить феномен, однако ни одна из них не приблизилась к истине.
6. Геоглифы в джунглях Амазонки
Тропические леса в бассейне Амазонки уже несколько десятилетий испытывают масштабной вырубки. Изучая открытую местность, ученые обнаружили многочисленные рисунки, нанесенные на землю — геоглифы. К настоящему времени специалисты открыли 450 геоглифы в северных частях Бразилии и Боливии. Самые древние из них имеют возраст около 3000-3500 лет. Их предназначение ученым неизвестно. Основная теория заключается в том, что данные сооружения были местом собраний для проведения ритуалов и обсуждения общих вопросов.