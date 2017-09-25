Ярош собрался проводить милитаризацию общества
2017-09-24 19:22
Ярош собрался проводить милитаризацию общества
Бывший лидер “Правого сектора” отметил важный опыт Запада в вопросе нацбезопасности.
Украина требует милитаризации общества по примеру опыта стран Запада, передает Rus.Media.
Такое мнение озвучил народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, командир УДА, бывший лидер “Правого сектора” Дмитрий Ярош.
В качестве примера он приводит эстонскую систему “Кайтселийт”, в которой задействованы различные категории населения.
“И даже старый дедушка, если он в “Кайтселійті”, четко знает, что если будет наступать Россия, то ему надо пойти и снять табличку на въезде в село, чтобы ввести врага в заблуждение. Даже до таких деталей там все продумано – как народ можно задействовать”, – говорит Ярош.
Как пример для подражания депутат также приводит соседнюю Польшу, в которой по воєводствам выстраиваются территориальные добровольческие бригады.
“Но это, опять же, один из аспектов. Потому милитаризацию нашего общества мы должны проводить. Так, я же говорю, есть постоянные угрозы. И начинается милитаризация еще с детей и молодежи, юношества. В той же Польше сначала идут парамилитарные и молодежные организации, потом идет эта добровольческая территориальная оборона, а потом уже – вооруженные силы”, – говорит он, добавляя, что также полезный опыт швейцарской модели, когда нейтральное государство за неделю может провести мобилизацию и выставить несколько миллионов человек.
“Никто в Европе этого не боится. И это как раз не нарушает монополию государства на насилие, о чем так часто говорит и президент, и министр обороны, и другие должностные лица. Беда лишь в том, что наша власть часто своего же народа боится больше, чем внешнего врага. Я думаю, именно через это и происходят такие затяжки, как с моим законопроектом о добровольческую армию. Во время войны происходят!”, – говорит депутат, отмечая, что привести закон в действие можно было бы буквально за пару недель.