Яркие моменты жизни Хью Хефнера
2017-09-29 14:27
Яркие моменты жизни Хью Хефнера
27-го сентября 2017 года не стало — основателя легендарного мужского журнала «Playboy», неисправимого оптимиста и ценителя женской красоты, которого трудно представить без халата, капитанской фуражки и десятка молодых девушек.
27-го сентября 2017 года не стало — основателя легендарного мужского журнала «Playboy», неисправимого оптимиста и ценителя женской красоты, которого трудно представить без халата, капитанской фуражки и десятка молодых девушек. Но что еще мы знаем о древности Хефе, которым любил удивить своей неординарностью?
Просил у мамы деньги на эротический журнал
Издание всемирно известного журнала для мужчин «Playboy» — не просто яркое, а по-настоящему знаковое событие в жизни Хью. Еще студентом он мечтал создать эротический журнал и исправно собирал деньги на его запуск. Пришлось даже занять у мамы тысячу долларов на свой стартап. Сначала Хью планировал назвать его «Stag Party» («Мальчишник»), но в итоге ему пришлось по душе «Playboy» — он увидел это слово на вывеске фирмы, продающей автомобили. Обложку первого выпуска журнала украсила тогда еще малоизвестная , а вскоре «Playboy» и модели-«зайчики» стали символом свободы и сексуальности.
Простил Джону Леннону испорченный шедевр Матисса
Как-то легендарный участник «The Beatles» гостил в особняке Хью и, переживая из-за ссоры с , потушил сигарету о висящую на стене картину. Оказалось, что испортил шедевр Матисса, но Хефнер простил ему этот акт вандализма и повесил потерпевший полотно в своей библиотеке.
Играл с кроликом в прятки
В 60-х годах, когда «Playboy» приобрел невероятную популярность, Хефнер решил в каждом выпуске журнала прятать логотип в виде кролика. И это только подогрело интерес читателей к журналу. Кстати, Хефнер задумывал знаменитый логотип «Playboy» в виде кролика как юмористическую и одновременно серьезную идею. Сам образ кролика как сексуального и быстрого был дополнен строгим воротничком с галстуком-бабочкой, что подчеркивало интеллектуальную направленность журнала.
Женился на девушке, которая на 60 лет его моложе
В 2012 году 86-летний Хью решил на старости лет сводить под венец свою юную подружку Кристал Харрис, которой на тот момент было 26 лет.
Имел родственные связи с экс-президентом США
Хью — дальний родственник экс-президента США Джорджа Буша и госсекретаря Джона Керри. Он является десятиюродным братом троюродного брата Буша и десятиюродным братом двоюродного брата Керри.
Стал двукратным рекордсменом книги рекордов Гиннесса
Хефнер установил два рекорда Гиннеса. Один из них заключается в том, что он может похвастаться самой длинной карьерой главного редактора, который работает в одном и том же журнале. Другой был приписан ему за владение самой большой коллекцией личных вырезок.
Был арестован за откровенные фото
Не сразу общество приняло вызывает формат «Playboy»: в 1963 году Хеффнера арестовали за размещенных в журнале фото модели и актрисы Джейн Мэнсфилд, но мнения присяжных разделились, и Хью отпустили на свободу.
Создал известный особняк в мире
Особняк «Плейбоя» был для него и площадкой для съемок «Девушек месяца», и главным офисом его редакции, и местом приема бизнес-партнеров, и отелем с пятизвездочными номерами для звездных гостей. Здание, построенное в 1929 году, включает в себя пять спальных комнат, семь туалетов и огромный сад с бассейном. В глубине этой роскоши он соорудил для себя «личные апартаменты» с несколькими входами и без окон. Их сердцем является крупнейшая в мире крутится кровать — 8,5 футов в диаметре (2,6 метра), которая не только вращается на 360 градусов, но еще и наклоняется под разными углами.
Приобрел склеп рядом с могилой Мэрилин Монро
После того как Монро появилась на обложке первого номера «Playboy», она стала своеобразным талисманом для Хефнера. Не удивительно, что он захотел и после смерти быть рядом с любимой моделью.
Оставил молодую жену без наследства
Даже в возрасте Хью не покидало чувство юмора, вот и после смерти он по-своему пошутил над своей 30-летней женой. Оказалось, что почти все деньги мультимиллионера Хефнера поделят между собой его дети — сыновья Купер, Дэвид, Марстон и дочь Кристи Хефнер. Также часть имущества отойдет университета Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям, а вот молодой вдове Кристал Харрис ничего не достанется.