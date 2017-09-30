Японский НЛО с сосками коровы покорил Сеть (видео)
2017-09-30 19:07
Японский НЛО с сосками коровы покорил Сеть (видео)
Это была реклама нового производителя молочной продукции.
НЛО с гигантскими сосками раздавал молоко детям Японии, передает Rus.Media. Выяснилось, что это была реклама нового производителя молочной продукции.
Видео длится всего 30 секунд, и начало ролика ничего необычного не предвещало. Однако, через некоторое время в кадре появился НЛО. Вместо пришельцев с корабля выдвинулся сосок коровы и начал разливать молоко в стаканы детей, которые пришли полакомиться «внеземным напитком».
Авторы такого рекламного ролика заявляют, что НЛО непосредственно было представлено, как идея демонстрации очень аппетитного молока, которое подойдет для детей и взрослых. Однако, многие жители Японии хотят, чтобы такую рекламу удалили с телевидения.