Японская свадебная компания выпускает свадебные платья диснеевских принцесс, и они выглядят потрясающе
2017-09-25 10:46
Японская свадебная компания выпускает свадебные платья диснеевских принцесс, и они выглядят потрясающе
Когда сказка становится былью.
Каждая девушка мечтает о сказочной свадьбе и с самого детства представляет себе это прекрасный праздник, когда она будет в сногсшибательном свадебном платье, а жених (естественно, принц) в красивом фраке и на белом коне, передает Rus.Media. И знаете, японская компания Kuraudia Co может осуществить эту детскую мечту в жизнь. Этот свадебный салон сотрудничает с Disney, чтобы создать коллекцию красочных свадебных платьев, которые выглядят так же, как в наших любимых мультфильмах. К сожалению, эта коллекция будет доступна только в Японии, но мы можем полюбоваться на нее прямо сейчас.
Золушка
Белоснежка
Аврора
Белль
Ариэль
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