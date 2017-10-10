Япония успешно запустила 4-й спутник для создания своей системы GPS
2017-10-10 12:31
Япония успешно запустила 4-й спутник для создания своей системы GPS
Об этом сообщили в космическом агентстве страны.
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Япония успешно запустила ракету-носитель с четвертым спутником связи «Митибики», передает Rus.Media. Об этом сообщили в космическом агентстве страны.
Япония осуществила четвертый успешный запуск спутника «Митибики» для создания своей собственной системы, которая является похожей с GPS. Отмечается, что новая система японских разработчиков является более точной и универсальной. Напомним, что прошлый запуск аналогичного спутника состоялся 19 августа текущего года, а первый еще в сентябре 2010 года. Все вышеуказанные космические аппараты является одной частью системы QZSS, которую разрабатывали в течение последних 15-ти лет. Разработчики уверены, что таким образом удастся сократить число ошибок, связанных с определением мест расположения беспилотных аппаратов, водителей и т. д.
Если последний запуск «Митибики» серьезно улучшит работу всей системы, то уже в 2018-м году в Японии будет своя собственная система геопозиционирования.