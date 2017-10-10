Японцы создали пушистую подушку, что может заменить кота
2017-10-10 09:14
Японцы создали пушистую подушку, что может заменить кота
Особенно изобретение пригодится тем, кто имеет аллергию на кошачью шерсть.
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Японская компания Yukai Engineering Co изобрела подушку Qoobo, говорится на Odditycentral, передает Rus.Media.
Котоподушка весит чуть больше 900 граммов. Она не имеет кошачьей головы, зато умеет спокойно сидеть на коленях и вилять хвостом, когда нужно.
В целом, это все ее возможности. Но многим людям только этого и нужно, считает разработчик Yukai Engineering Co Шунсуке Аоки.
Особенно изобретение пригодится тем, кто имеет аллергию на кошачью шерсть, снимает жилье, владельцы которого против домашних животных, в конце для тех, кто ненавидит мяуканье и царапание в дверь среди ночи.
По словам Аоки, амплитуда виляния хвоста подушки базируется на исследованиях, в которых анализировали поведение кошек и собак. Поэтому тем, кто хочет иметь “беспроблемного” пушистика, придется подождать совсем немного, до лета 2018 года, когда котоподушки выйдут в массовое производство.
Как раз будет время выбрать из ассортимента двух цветов – серого и коричневого.