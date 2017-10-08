“Янтарный нардеп” проиграл суд юристке из Житомира
2017-10-08 13:59
“Янтарный нардеп” проиграл суд юристке из Житомира
Апелляционный суд Житомирской области отменил решение суда первой инстанции, который обязал юристку из Житомира Наталью Цыганчук опровергнуть недостоверную информацию относительно народного депутата Борислава Розенблата
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Апелляционный суд Житомирской области отменил решение суда первой инстанции, который обязал юристку из Житомира Наталью Цыганчук опровергнуть недостоверную информацию относительно народного депутата Борислава Розенблата, передает Rus.Media.
Об этом свидетельствует постановление суда от 19 сентября, передает СМИ
Отмечается, что Розенблат потянул в суд Цыганчук за то, что она в марте 2016 года во время включения в прямой эфир шоу “Шустер Life” заявила, что нардеп имеет в собственности 92 га земель в селе Лопатичі, где лично добывает янтарь. А его зарегистрированный в парламенте законопроект якобы сделан под личные интересы, а не на пользу государственной политики и наполнения бюджета путем узаконивание добычи янтаря.
Андрушевский районный суд Житомирской области от 2 ноября 2016 года иск нардепа удовлетворил частично. Во-первых, Цыганчук течение месяца должна была опровергнуть озвученную информацию. Во-вторых, из нее присуждено взыскать в пользу Розенблата 1 тыс. грн морального вреда (в исковом заявлении избранник требовал 100 тыс. грн на возмещение морального вреда, судебных расходов и расходов по оплате за оказанную правовую помощь – Главком).
Это решение Цыганчук обжаловала в апелляции. В жалобе она пояснила, что ее высказывания в эфире шоу “Шустер Life” были направлены не на унижение чести, достоинства или деловой репутации Розенблата, а являются оценочными суждениями, выражением субъективного мнения и оказания критической оценки определенным фактам и недостаткам. В частности, в своем выступлении она использовала информацию, полученную от общественного совета при Житомирской областной государственной администрации, депутатов Олевской территориальной общины и из газетной публикации, где указано, что нардеп имеет земельные участки на территории Лопатицької сельского совета Олевского района, которые оформлены на подставных людей.
Апелляционный суд Житомирской области пришел к выводам, что Розенблат подпадает под действие Декларации о свободе политических дебатов в средствах массовой информации, принятой 12 февраля 2004 года на 872-м заседании Комитета Министров Совета Европы, а также рекомендации, содержащиеся в Резолюции 1165 (1998) Парламентской Ассамблеи Совета Европы о праве на неприкосновенность частной жизни.
“Истец по делу является народным депутатом Украины, то есть публичным лицом в понимании Резолюции 1165 (1998) Парламентской Ассамблеи Совета Европы о праве на неприкосновенность частной жизни. Следовательно, он является открытым для суровой критики и пристального наблюдения общественности и соответственно предел допустимой критики относительно него значительно шире”, – говорится в постановлении суда.
При этом апелляционная инстанция отметила, что суд первой инстанции не дал надлежащей оценки установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам в деле и ошибочно принял решение о частичном удовлетворении иска.