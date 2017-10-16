Я ни о чем не жалею, хорошо, что все это было: уроки жизни Дмитрия Марьянова
2017-10-16 14:26
Я ни о чем не жалею, хорошо, что все это было: уроки жизни Дмитрия Марьянова
15 октября не стало звезды фильмов Выше радуги и День радио.
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Печальная новость о смерти актера Дмитрия Марьянова стала неожиданностью для всех, передает Rus.Media. 47-летний актер не жаловался на здоровье, был полон сил и вскоре планировал запустить новый театральный проект. Но в воскресенье вечером ему стало плохо на даче у друзей, в больнице врачи актера довезти не успели. С нами остались его интервью и множество прекрасных фильмов. На основе их “Уроки жизни” Дмитрия Марьянова.
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“Профессия актера жесткая, а порой жестокая. Больной ты, настроение плохое или хорошее, поссорился с кем-то. Или наоборот настрой у тебя шикарный, а ты выходишь и играешь трагедию. Никто в этом не виноват, что тебя никто не тянул туда под дулом пистолета”.
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“Моя мечта? Хочется попробовать все, особенно в своей профессии. Самое главное, что я понял – это добиться такой же возможности, какая есть у Депардье. Он может себе позволить прекратить работу и поехать в кругосветное путешествие. Потом вернуться и выращивать свое любимое вино и при этом заниматься профессией. Это расширяет кругозор, расширяет мировоззрение. Количество информации, которая протекает через тебя. Она же отрабатывается, и можно открыть что-то новое”.
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“Я прочитал рассказ Аверченко — там один мужчина спрашивал совета у другого, как добиться взаимности у своей избранницы. И тот сказал, что надо последовательно выполнить какие-то семь пунктов — и тогда „крепость падет“. Вот только последний пункт не назвал. Очень смешная история и трагическая. Формулы любви нет”.
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“Разговор с собой — это очень полезно, массу интересного начинаешь про себя, любимого, узнавать”.
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“Три года отношений – это не время, чтобы проверить любовь”.
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“Если бы можно было вернуть молодость, то я бы бросил курить. Все остальное, что происходит со мной меня более чем устраивает. Благодарен тем женщинам, которые меня любили, тем людям, которых встречал. Я ни о чем не жалею, хорошо, что все это было”.