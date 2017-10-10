Я – медсестра. И вы не поверите, но люди все еще верят в эти 10 мифов о сексе и здоровье
2017-10-10 16:20
Я – медсестра. И вы не поверите, но люди все еще верят в эти 10 мифов о сексе и здоровье
Специалист в области сексуального здоровья рассказала о десять мифов, в которые все еще верят много людей.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
А зря!
1. Использование двух презервативов — плохая идея.
При трении они, скорее всего, не защитят вас вдвое лучше, а порвутся. Лучше всего использовать один раз. Не будьте мнительными, тогда ничего и не произойдет, передает Rus.Media.
2. Простуда распространяется и на половые органы.
Вы можете увидеть признаки простуды в виде герпеса не только на своих губах, но и на половых органах. Часто герпес в обоих этих местах может быть вызван одним и тем же типом вируса. Нежелательно заниматься оральным сексом, если у партнера простуда, особенно если за нее выскочил герпес. Или же перестрахуйтесь, надев презерватив.
3. Нет, большинство половых инфекций не исчезнут сами по себе.
На самоисцеление в данном случае не стоит рассчитывать. Но если такая инфекция обнаружена достаточно рано, ее можно вылечить антибиотиками, как и многие половые инфекции. Даже если у вас нет никаких симптомов, это не означает, что вы здоровы и можете продолжать вести активную сексуальную жизнь, заражая других.
4. Сифилис — это не история, а очень распространенное заболевание сегодня.
Согласно статье, опубликованной в Британском медицинском журнале в начале этого года, количество недавно выявленных случаев сифилиса почти удвоилось в период между 2012 и 2016 годами.
5. Если сифилис не лечить, он вас убьет.
Хорошая новость заключается в том, что в последнее время сифилис редко бывает на таком позднем этапе. Но если сифилис не лечить, он остается в вашем организме и вредит ему. На заключительной стадии сифилиса (через 20-40 лет после заражения) некротические ростки, называемые «резина», формируются на костях и в органах, и по сути поедает ваше тело изнутри.
6. Так, вы можете заразится половыми инфекциями через оральный секс.
Вполне можно получить таким способом гонорею, хламидиоз или герпес. Лучше использовать при этом презерватив или же предварительно сдать анализы обоим партнерам.
7. Презервативы не всегда могут уберечь вас от половых инфекций.
Презерватив не защищает, например, от сифилиса, генитального герпеса, папилломавирусной инфекции, некоторых паразитарных инфекций, чесотки, лобковых вшей, а также контагиозного моллюска.
8. Бритье лобковых волос не избавит вас от лобковых вшей.
Эти маленькие паразиты могут жить где угодно — конечно же, где у вас есть волосы на теле. Поэтому они могут просто переместиться на вашу бороду, ресницы, ноги или подмышки. Так что лучше обратиться за помощью к врачу.
9. Они, кстати, тоже не безвредны.
Выделение лобковых вшей могут вызвать у хозяина аллергические реакции, раздражение кожи. Заражение век и бровей лобковой вошью может приводить к развитию конъюнктивита и блефарита.
10. Вы можете заразиться половыми инфекциями в процессе имитации полового акта.