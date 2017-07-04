И умереть в один день: супруги, которые прожили вместе 65 лет, ушли из жизни с разницей в сутки
Англичане Хильда и Рой Мосс поженились в 1952 году и прожили вместе долгую и счастливую жизнь. Когда Хильда узнала, что Рой находится при смерти, она отказалась от воды и умерла на сутки раньше любимого мужа.
Их дочь Линн говорит, что родители просто не смогли бы жить друг без друга. Хильда и Рой познакомились в 1951 году, когда работали кондукторами в лондонских автобусах. Через год пара поженилась, а в течение десяти лет произвела на свет троих детей, пишет expres.ua.
К сожалению, в последние годы жизни здоровье Хильда резко ухудшилось — у нее началась старческая деменция. Рой изо всех сил пытался помогать жене, и его организм стал “сдавать”.
Последний год жизни супруги провели в доме для пожилых людей. Несмотря на деменцию, Хильда понимала, что ее муж постепенно угасает. И когда состояние Роя стал критическим, женщина отказалась от еды и воды. В результате 85-летняя Хильда 18 июня, в 89-летний Рой — на следующий день, не пережив жену и на сутки.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым