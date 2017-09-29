И снова о душе. Ученые рассказали, существует ли на самом деле душа
2017-09-29 14:39
И снова о душе. Ученые рассказали, существует ли на самом деле душа
Ученые нашли доказательства существования души. Группа ученых провела уникальное исследование, благодаря которому смогли найти доказательства.
Группа ученых провела уникальное исследование, благодаря которому смогли найти доказательства того, что душа человека все-таки существует.
Специалисты выяснили, что душа есть в теле человека даже тогда, когда мозг уже перестал функционировать, пишет Rus.Media.
Профессор Сэм Парниа из Калифорнийского технологического института утверждает, что ученые внимательно изучали людей, которые из-за пережитой катастрофы находились в состоянии глубокой комы. После того, как люди приходили в себя, они утверждали, что все помнили и даже слышали голоса. Пациенты описывали врачам в точности, что они чувствовали, когда мозговая деятельность полностью не функционировала.
Сообщается, что ученые изучали только тех пациентов, у которых уровень кислорода в теле был в норме, это важно, поскольку мозг, лишенный кислорода, не в состоянии запоминать происходящее. Пациенты рассказывали о состоянии полного покоя, умиротворения, а также то, что они видели своих погибших родственников.