«Hyundai» врезался в грузовик на объездной (Фото)

magictr | 28.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Иномарка «Hyundai Elantra» врезался в грузовик на объездной в микрорайоне ЗАЗ.

В результате столкновения грузовик перевернулся.

К счастью, все остались живы. И пассажиры и водители получили телесные повреждения.

Пострадала и техника. Детали о причине аварии выясняют полицейские, прибывшие на место ДТП.

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