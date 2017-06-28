«Hyundai» врезался в грузовик на объездной (Фото)
28.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Иномарка «Hyundai Elantra» врезался в грузовик на объездной в микрорайоне ЗАЗ.
В результате столкновения грузовик перевернулся.
К счастью, все остались живы. И пассажиры и водители получили телесные повреждения.
Пострадала и техника. Детали о причине аварии выясняют полицейские, прибывшие на место ДТП.
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