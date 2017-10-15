Художник обнажился перед четырехлетней девочкой (видео)
2017-10-14 21:38
Художник обнажился перед четырехлетней девочкой (видео)
Противоречивый перформанс бразильского художника был показан в музее Сан-Паулу.
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В Музее современного искусства Сан-Паулу бразильский художник Вагнер Шварц представил необычный перформанс, передает Rus.Media. Мужчина лег обнаженным на пол перед толпой людей, в то время, как вокруг него ползала четырехлетняя девочка. Видео было обнародовано на YouTube-канале No More Slumber.
Издание Metro отмечает, что перформанс получил название La Bete. Ребенок был частью публики, которая прибыла созерцать действо.
“Пока я стою или лежу голым, зрители могут взаимодействовать с моим телом — тянуть его, менять позы и создавать собственные скульптуры”, – прокомментировал свою работу художник.
Перформанс вызвал протесты ультраправых активистов, а также бразильских политиков. А художника обвинили в пропаганде педофилии.