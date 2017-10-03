Хук ошарашил комментарием после поражения от украинца
03.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-10 19:06
Хук ошарашил комментарием после поражения от украинца
Немецкий боксер сделал вызывающее заявление после боя в четвертьфинале боксерской Лиги чемпионов.
Избитый немецкий боксер Марко Хук уверен, что украинскому чемпиону мира Александру Усику помог судья в четвертьфинале Мировой суперсерии бокса, передает Rus.Media.
“Я чувствовал, как Усик принимал мои удары, ему было больно. Не скажу, что рефери спас моего соперника, но помощь имела место. Усик должен поблагодарить рефери, что тот остановил бой так рано. Мне не хватило одного хорошего удара”, – сказал Хук.