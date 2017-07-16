Художники действительно видят мир по-другому — доказали ученые
Художники, скульпторы и архитекторы действительно видят мир иначе, причем не только в сравнении с другими людьми, но и в сравнении друг с другом, выяснили исследователи из Университетского колледжа Лондона и Бангорского университета. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cognitive Science.
В эксперименте приняли участие по 16 представителей от каждой из профессий со стажем не менее восьми лет и 16 человек, не связанных с искусством (в качестве контрольной группы). Ученые показали каждому участнику три распечатанные изображения формата A4: фотографию, предоставленную сервисом Google Street View, картину с собором Святого Петра и генерируемого компьютером сюрреалистическое изображение. Участники же должны были описать увиденное. Затем с помощью специально разработанной техники исследователи “разобрали” ответы на составные части и проанализировали по ряду количественных и качественных признаков, сообщает neuronovosti.
Выяснилось, что художники воспринимали и картины, и фотографии как двумерные, плоские изображения. Архитекторы же оказались склонны акцентировать внимание на границах объектов, их расположения в пространстве и использовать для описания более динамичные сроки. Скульпторы же балансировали где-то посередине.
“Наше исследование показывает, как работа может изменить способ мышления. Уже существуют масштабные исследования, которые показывают, как культура меняет восприятие, но сейчас мы обнаружили, что даже в рамках одной культуры у людей разных профессий заметно разнится восприятие”, — говорит доктор Спирс, ведущий автор работы.
Впрочем, исследователи не исключают и обратной зависимости: люди, которые воспринимают мир вокруг как двумерное изображение, могут быть склонны к живописи, а те, кто сосредоточен на границах объектов в пространстве, — к архитектуре.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым