Худеем правильно или «сушка» тела для женщин
2017-04-11 11:03
Худеем правильно или «сушка» тела для женщин
Сушка – это сжигание слоя подкожного жира посредством снижения употребления калорий, иначе – углеводное голодание.
Жир сжигается, а мышечная масса остается на месте. Такой вид похудения используют бодибилдеры и профи-спортсмены, поскольку это способствует формированию рельефа тела. Но как при этом избежать стресса? Легко – просто нужно правильно подойти к сушке, и проблем не возникнет.
Люди, которые испытали на себе все прелести сушки, утверждают, что она достаточно полезна для организма. При этом необходимо сделать упор на аэробные тренировки: бег, ролики, велосипедные прогулки и так далее.
Если Вы думаете, что «сушка» – это избавление от лишней жидкости в организме, то Вы очень сильно ошибаетесь. Сушка подразумевает активную потерю жира. Углеводы – это основной энергетический источник для нашего организма. Для усвоения такого простого углевода, как глюкоза, необходим гормон инсулин. Но если же глюкоза поступает в избытке, то это не значит, что инсулина вырабатывается больше. Этот гормон вырабатывается в том же количестве, а остаток глюкозы имеет свойство откладываться в мышечной ткани и печени в виде гликогена. При избытке (в результате переедания) она перерабатывается в жир.
При искусственном дефиците глюкозы (отказе от сладкого) организм перейдет к расщеплению непосредственных запасов – то есть пойдут в расход жировые отложения. Это самый сложный процесс в организме, требующий больших затрат энергии.
Чаще всего, когда организм останавливает работу над расщеплением жиров, остается небольшая часть запасов – кетоновые тела, в результате чего развивается кетоацидоз. В этом случае нужно принять немного углеводов, чтобы растворить и кетоны, и глюкозу. Вывод: не следует совсем отказываться от сладкого.
На заметку: сушка не проводится, если не набран определенный объем мышечной массы !!!
У сушки есть несколько основных правил, которых следует придерживаться, чтобы добиться необходимого эффекта:
- Поддерживать метаболизм с помощью дробного питания;
- В день выпивать не менее 2,5 литров чистой воды;
- Вечером не кушать каши;
- Подсчитывать калории и уменьшать их потребление;
- Не есть за 2 часа до тренировки и после нее в течение 2-х часов.
На первом этапе следует полностью забыть об углеводной пище. Чтобы избежать стрессовой ситуации для организма нужно делать это плавно. Например, съедать углеводную и жиросодержащая пищу исключительно на завтрак, а на ужин – что-нибудь легкое. Как Вы уже поняли – в основе такой диеты лежит легкоусваиваемий белок.
Как правильно питаться женщинам при сушке?
Рацион в данном случае должен быть достаточно строгим. Запомните и четко следуйте правилам, иначе все усилия будут напрасными! Отказ от нижеприведенного перечня продуктов принесет огромную пользу для организма, потому что они являются полезными исключительно в небольших количествах и при редком приеме.
Итак, следует забыть:
- Сладости (любые) – заменяем их фруктами и медом;
- Мучные изделия – заменяем кашами (не более 200 г);
- Молочные жиры;
- Животные жиры – заменяем рыбой
Какие продукты приветствуются:
- гречка;
- Постное мясо;
- Рис;
- бобовые;
- Овощи;
- Творог;
- фрукты;
- Молоко.
Продолжительность сушки – не более 5 недель.
Во время первой семидневный период необходим прием 2 г углеводов на 1 кг веса. От запрещенных продуктов нужно отказываться постепенно. То есть эта неделя вводная. Заведите ежедневник для подсчета калорий. Сделайте упор не на фрукты, а на клетчатку – цельнозерновые каши, сваренные куриные грудки, яичный белок, белую рыбу, творог, филе кальмара. Сведите к минимуму употребление соли, масла и приправ. Примерное количество белка не должно быть более 50%, а жира – не более 20%. Остальные 30% – это углеводы.
Во время второй семидневный период употребляется 1 г углевода на 1 кг веса и полностью исключается соль. Употребление белка вырастает до 80%, жир остается на прежнем уровне, а углеводы то количество, которые Вы высчитали. Приветствуются: творог (желательно обезжиренный), молоко, говядина, кефир, куриная отварная грудка, морепродукты и рыба, отруби (не более 1 ложки в день), молоко, зелень, капуста, огурцы и помидоры.
Во время третьей семидневный период суточный уровень углеводов снижается до 0,5 г на 1 кг веса. Если появится запах ацетона от кожи или рта, а также головокружение – выпейте чуть-чуть сладкого сока. Уменьшите употребление воды (до 1,5 литра). Кушайте молочные продукты, яичный белок, грудки куриные отварные, отруби 3 раза в день. Желательно принимать поливитаминные комплексы.
В период четвертой семидневный период следует выбрать: перейти к питанию или как на второй неделе, или как на третьей. Пятая семидневка проводится так же, как и первая.
Пятая семидневка проводится так же, как и первая.
На заметку: Следует напомнить – если Вы не будете подсчитывать углеводы, то вес вернется в ближайшее время. Чтобы держать себя в тонусе, нужно следить за тем, что употребляешь в пищу и за нормами этого потребления.
Упражнения для девушек, способствующие сушке тела.
Обратите внимание на проблемные места – у кого-то это руки, у кого-то бедра и ягодицы, у кого-то нет пресса … И занимайтесь именно тем, что нужно Вам. Но помните одно – несколько подходов без отдыха или с перерывом не более 1-й минуты.
- бег;
- Велосипедные прогулки;
- Приседания (в том числе и с нагрузкой);
- Отжимания (а также вертикальный жим от стены);
- планка;
- Махи ногами (в горизонтальном и вертикальном положении);
- Плавание и так далее.
То есть – любой активный вид спорта или отдыха. Сушка без срывов в течение 5 недель дает отличный результат. Контроль за питанием после сушки – долгий и стойкий эффект. Держите себя в форме, но, прежде чем прибегать к этому методу похудения, ознакомьтесь с противопоказаниями: это беременность, грудное вскармливание, сахарный диабет, болезни почек, желудочно-кишечного тракта и печени.