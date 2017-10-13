Huawei представила новый флагманский смартфон
2017-10-13 19:11
Huawei представила новый флагманский смартфон
Компания Huawei провела презентацию во Франции и ряде других европейских стран смартфона Honor 6C Pro.
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В Европе смартфон будут продавать по 179 евро, передает Rus.Media.
Как отмечается, смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами.
Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek MT6750, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мач.
Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS/A-GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C. Размеры составляют 147,9 x 73,2 x 7,65 мм, а вес — 145 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1.