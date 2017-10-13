Хрупкая красота: удивительные портреты альбиносов, которые так не похожи на нас(фото)
13.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2016-11-24 22:13
Хрупкая красота: удивительные портреты альбиносов, которые так не похожи на нас(фото)
По статистике, на 20 тысяч детей, появляющихся на свет в Европе и Северной Америке, приходится один альбинос.
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Своей серией снимков «Фарфоровая красота» («Porcelain Beauty») фотограф из Израиля Yulia Taits решила продемонстрировать миру уникальную красоту альбиносов, оценить которую способен далеко не каждый. Кроме эстетической функции, серия фотографий призвана разрушить стереотипы относительно альбиносов.
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