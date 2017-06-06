Хрустицький хочет демонтировать гаражи
06.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Программа демонтажа незаконных гаражей представил на заседании исполнительного комитета начальник КП «Муниципальная полиция» Виталий Хрустицький. Надо отметить, что в городе их насчитывается более 700 единиц. Муниципальная полиция планирует до конца года снести 90 из них. Для этого главный муниципальный полицейский просит еще денег. Демонтаж проводить в присутствии полицейских патрулей. Сначала определять незаконные конструкции наклейками. После этого хозяева будут две недели, чтобы самостоятельно убрать свой гараж. Иначе коммунальщики его снесут вместе с содержимым.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым