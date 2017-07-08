Хрипы у ребенка: 6 вероятных причин
Хрипы у грудничка могут говорить не только о заболевании, сообщает сайт Наша мама.
Реакция на слюну
В первые три-четыре месяца младенец учится глотать, поэтому хрипы могут быть реакцией организма на слюну. Можно сказать, что маленький организм таким образом приспосабливается.
Сухость воздуха в помещении
Носовые каналы у малыша еще очень узкие, поэтому в них быстро скапливается пыль. Причиной этого может быть сухой воздух в помещении. Зачастую перед новоиспеченными родителями стоит задача – чтобы ребенок не заболел, поэтому в помещении редко открываются окна для проветривания. На самом деле, сухой воздух провоцирует состояние, когда “нечем дышать”, отсюда еще одна причина хрипов у новорожденного. Рекомендуется делать проветривание, а также увлажнять воздух с помощью увлажнителей. Простой вариант – развесить влажные полотенца по квартире (дому).
Слизь в носу
У детей старшего возраста слизь выходит свободно из носового прохода, а у младенцев может задерживаться, образуя корочки, что и может стать еще одной причиной хрипов. Именно поэтому после каждого купания родителям нужно аккуратно убирать корочки с помощью ватных палочек.
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Инфекция или болезнетворные бактерии
Организм малыша еще очень слаб, поэтому он легко может подхватить любую инфекцию. Но в этом случае, как правило, до хрипу добавляются и другие симптомы: кашель, затрудненное дыхание, отсутствие аппетита, повышение температуры и т.д.
Аллергия или астма
Серьезной проблемой хрипов у малыша может быть наличие аллергии или астмы. Последнее – хроническое заболевание легких, при котором дыхательные пути набухают, затягиваются и производят избыток слизи. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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