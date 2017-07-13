Храп, оказывается, ухудшает зрение
13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Хронический храп влияет на ухудшение зрения. Группа исследователей из Бірмінгемкого университета обратила внимание на несподіванупричину возникновения слепоты на фоне диабета. И выяснилось: когда проявление диабета сопровождается храпом, существует большая вероятность того, что у человека существенно ухудшается зрение.
Установлено, при симбиозе храпа и диабета, зрение ухудшалось у 18% пациентов, которые принимали участие в эксперименте, пишет gogetnews.info. Поэтому ученые подчеркивают: если вы храпите, обязательно проверьте зрение.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым