Храп, оказывается, ухудшает зрение

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Хронический храп влияет на ухудшение зрения. Группа исследователей из Бірмінгемкого университета обратила внимание на несподіванупричину возникновения слепоты на фоне диабета. И выяснилось: когда проявление диабета сопровождается храпом, существует большая вероятность того, что у человека существенно ухудшается зрение.

Установлено, при симбиозе храпа и диабета, зрение ухудшалось у 18% пациентов, которые принимали участие в эксперименте, пишет gogetnews.info. Поэтому ученые подчеркивают: если вы храпите, обязательно проверьте зрение.

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