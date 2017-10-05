Honda Motor впервые закроет завод в Японии
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2017-10-05 09:30
Honda Motor впервые закроет завод в Японии
Японский автомобильный производитель вынужден пересмотреть стратегию в Японии из-за сокращения внутреннего спроса.
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Планируется закрыть крупный завод, расположенный в городе Аяма, префектуре Сайтама. Отмечается, что вместо этого компания сосредоточится на развитии современных технологий и создание передовых технологий и создании электрокаров, передает Rus.Media.
Заметим, что в Китае планируют вводить квоты на электрокары и машины, которые ездят на альтернативном топливе.
Йоджи Ямане, генеральный директор компании, во время общения с журналистами рассказал, что уже в 2021 году завод прекратит выпуск авто. Зато большая нагрузка ляжет на завод в городе Уорі.
Руководитель признался, что продажи автомобилей бренда на домашнем рынке в Японии оказались ниже, чем ожидалось, поэтому новая производственная схема сможет оперативнее реагировать на изменения устройств на рынке.
Сэкономленные после закрытия завода средства будут направлены на развитие современных технологий, среди которых важное место занимают электромобили.