Холмы попали в Книгу рекордов Украины
В Холмах Корюковского района в рамках инициативы «Шаг в школьную жизнь без мусора» школьники вместе со взрослыми создали масштабную картину из пластиковых крышечек. Это панно площадью 10 квадратных метров с 9100 крышечек. «Мастер-класс по повторного использования бытового пластика провела местная мастерица. «Крышечки собирали всем миром. Их даже пересылали нам волонтеры из Яготина. Эти крышечки чистили, мыли, стирали логотипы. Все вместе создали картину размером 2 на 5 метров, ставшей украшением музыкальной школы. Изображенная на ней карта Украины с вышивкой », – рассказал директор Холминской ООШ Шевчик Александр Иванович. Именно у директора возникла идея подать заявку в Книгу рекордов Украины. Просмотрев доступную информацию, Александр Иванович не нашел факта фиксации в Книге рекордов Украины подобной работы. Поэтому, не откладывая дело на потом, отправил заявку. И вот в последний день мая в Холмах уже фиксировали рекорд. По словам автора необычной патриотической картины Ирины Деньгуб, по этому поводу в поселке устроили настоящий праздник – с концертом, чтением стихов и выставкой лучших работ народных мастеров с холма и соседних населенных пунктов. Словом, местные решили продемонстрировать все лучшее и красивое, чем богата община. «Мне и Александру Шевчик сертификат вручала представитель Книги рекордов Украины Анна Ветрова. И это было удивительно приятно и трогательно. Правда, награду мы получили только после того, как все крышечки на панно были перечислены. Поэтому все по-честному », – рассказала Ирина Деньгуб. А в этом экологического проекта, то он предусматривал не только создание панно, но и экологический марафон в поселке Холмы и окружающих населенных пунктах. Приятно, что на призыв навести порядок в родных селах откликнулись и взрослые, и дети.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым