Холли Берри шокировала фанатов весьма эротичным амплуа
2017-09-24 19:06
Холли Берри шокировала фанатов весьма эротичным амплуа
Холли сидит на унитазе в шубе.
Холли Берри, как и многие другие знаменитости, любит вести Instagram, передает Rus.Media. Однако, что отличает актрису от друзей и коллег, так это то, что она действительно умеет это делать.
Очевидно, что Холли задумывается о фильтрах, о тематике, о том, как гармонично этот снимок будет выглядеть в сети с другими. Однако время на личной странице звезды можно увидеть откровенные кадры, на которых она позирует в довольно эротических амплуа, или же кадры поистине удивительны.
К последней категории можно отнести фото Холли, на котором она сидит на унитазе в шубе. С помощью именно этого снимка актриса решила поблагодарить своих підписникам за то, что их уже два миллиона.