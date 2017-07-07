«Хмельные» подробности «посещения» детсада пьяным мужем с топором
Как мы уже сообщали, в Черниговский горотдел полиции обратилась жительница областного центра, 1993 года рождения.
Она заявила, что неизвестный мужчина с топором в руках в состоянии алкогольного опьянения пытается забрать своего ребенка из детского садика № 16 (улица Елены Билевич).
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Выездом наряда патрульной полиции были задержаны двое мужчин (1989 г.н.), которые угрожали заявительнице.
Как стало известно, двое мужчин возвращались с отдыха на природе (жарили мясо) и зашли в садик забрать сына одного из «отдыхающих».
Впрочем, воспитательница заявила, что не имеет права отдавать ребенка пьяному мужчине. Тот разозлился и достал топор, которым рубили дрова для костра на природе.
Мужчина начал угрожать работнице дошкольного учреждения и она вызвала полицию.
По данному факту открыто уголовное производство по ст 129. УК («Угроза убийством»).
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