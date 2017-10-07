Хлоя Кардашьян «взорвала» Сеть провокационной фотосессией (фото)
07.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-07 08:42
Хлоя Кардашьян «взорвала» Сеть провокационной фотосессией (фото)
Известная актриса снялась в необычной фотосессии.
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Недавно в СМИ появилась информация, что 33-летняя звезда реалити-шоу Хлоя Кардашян ждет первенца. Звезда пока не комментирует это, но показала фигуру в своей первой рекламной кампании после новости о беременности, информирует Rus.Media.
Хлоя стала главной героиней новой съемки бренда одежды Good American. Сейчас на снимках не видно беременного животика, но возможно фотосессия была проведена ранее.
Партнершей Кардашян по съемке была 21-летняя успешная модель Слик Вудс.