Хлеб с лохмотьями
Посторонние предметы в продуктах питания, к сожалению, не редкость для украинского потребителя. На этот раз неприятную находку обнаружили жители г. Корюковки в буханке черного хлеба. Фотографии с «вещественными доказательствами» местная жительница выложила в соцсообщество. «Корюковский хлеб! Спасибо, что не мышь, а какая-то тряпка или веревка лохматая », – написала Наталья Тройна. По информации женщины, бракованную буханку купил ее муж в пятницу вечером еще теплой в одном из местных магазинов. В комментариях к посту Корюковке отметили, что этот случай не единичный – ранее в хлебе этого же производителя находили и другие «сюрпризы:« Если бы не Корюковский, я еще удивился бы, а так … У них это, наверное, нормальное явление. Зато разнообразие: то мышь, то пакет, теперь тряпка », – отметили корреспонденты. На хлебокомбинате Корюковской райпотребсоюза телефону нам сообщили, что прокомментировать этот случай может только директор предприятия, однако пока он на совещании и когда будет на рабочем месте – точно не известно. Несмотря на регулярность «скрытых сокровищ» в хлеб, жаловаться на предприятие никто не собирается, поскольку чека покупатели не имеют, а хлеб они сразу выбросили. Как действовать в подобных случаях, нам объяснил юрист Александр Постой: «Если покупатель приобрел в магазине некачественный товар, он имеет полное право на возврат денег, оплаченных за него. Но здесь важно иметь чек для подтверждения покупки такого товара именно в этом магазине ». К тому же, по словам правозащитника, если покупатель обнаружил дома, что товар, мягко говоря, некачественный или что в товаре нашлось то, чего там быть не должно, то он может, кроме возврата товара, еще и подать жалобу в Управление по по защите прав потребителей или санитарно-эпидемиологической службы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым