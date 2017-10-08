Хлеб с асфальта, смерть Макатера и победа «Десны»: сводка новостей субботы
Утро на Черниговщине начался с новости о трагическом ДТП на дороге погиб неизвестный велосипедист, а водитель с места ДТП скрылся.
Медиков в Семеновке снова посадили на «сухпаек», врачам не выплачивают заработную плату.
В Бахмаче состоялась социальная ярмарка, где местные жители по доступным ценам могли приобрести продукты.
Для молодых семей в мэрии выделили деньги на три квартиры, однако для города — это капля в море.
Вопиющее видео с рынка «Нива», которое утром появилось в Сети, шокировало горожан.
На Черниговщине создали Аллею Героев Небесной Сотни.
А в Чернигове после инсульта и длительной реабилитации умер известный тренер и спортсмен Андрей Макатер.
И напоследок приятная новость — «Десна» потопила «корабелов».
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