Хлеб с асфальта, смерть Макатера и победа «Десны»: сводка новостей субботы

magictr | 08.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Утро на Черниговщине начался с новости о трагическом ДТП на дороге погиб неизвестный велосипедист, а водитель с места ДТП скрылся.

Медиков в Семеновке снова посадили на «сухпаек», врачам не выплачивают заработную плату.

В Бахмаче состоялась социальная ярмарка, где местные жители по доступным ценам могли приобрести продукты.

Для молодых семей в мэрии выделили деньги на три квартиры, однако для города — это капля в море.

Вопиющее видео с рынка «Нива», которое утром появилось в Сети, шокировало горожан.

На Черниговщине создали Аллею Героев Небесной Сотни.

А в Чернигове после инсульта и длительной реабилитации умер известный тренер и спортсмен Андрей Макатер.

И напоследок приятная новость — «Десна» потопила «корабелов».

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