Хлеб может резко подорожать. “Наш край” требует остановить приватизацию прибыльных агрохолдингов
2017-09-22 13:31
Хлеб может резко подорожать. “Наш край” требует остановить приватизацию прибыльных агрохолдингов
Приватизировать прибыльные государственные предприятия “Аграрный фонд” и “Государственная продовольственно-зерновая корпорация” нельзя, ибо это спровоцирует резкий рост цен на продукты питания.
Об этом говорится в обращении к КМУ сопредседателя партии “Наш край” Александра Мазурчака.
Александр Мазурчак подчеркнул, что продажа государственных агрохолдингов усилит влияние монополистов на рынке пищевых продуктов и приведет к дальнейшему росту цен.
“В случае приватизации одних из наиболее прибыльных госпредприятий в Украине, частный бизнес сразу получит дополнительные активы, что позволит им контролировать еще больший поток зернового сырья и устанавливать свои цены для производителей круп, мяса, молочной продукции и хлеба. Как следствие, украинцы будут кушать еще меньше, а монополисты будут продолжать богатеть. Необходимо немедленно снять с торгов два самых прибыльных агрохолдинга, от которых сегодня зависит стабильность цен на рынке”, – отметил сопредседатель партии “Наш край”.
Александр Мазурчак напомнил, что недавно правительство отменило регулирование цен на социальные продукты, что позволило монополистам устанавливать свои цены и привело к значительному подорожанию продуктов питания первой необходимости.
“В июле правительство отказалось регулировать цены на продукты, ошибочно считая, что госрегулирование цен не оправдывает себя. Теперь рынок контролируют аграрные и торговые олигархи, которые по своему усмотрению устанавливают цены. Если власть отдаст в частные руки государственные агрохолдинги – на рынке останутся только они и сдерживать цены уже не будет кому”, – убежден Александр Мазурчак.
“Наш край” требует от правительства прекратить преступную политику затыкания дыр в бюджете за счет распродажи прибыльной государственной собственности.
“Продажа этих агропредприятий даст одномоментно несколько миллиардов гривен для затыкания дыр в социальных расходах, но приведет к потере прибыльных госактивов и окончательно лишит правительство влияния на рынок продуктов питания. Кабмин должен работать на украинцев, а не на олигархов”, – подытожил Александр Мазурчак.
Как сообщалось ранее, Фонд государственного имущества Украины подготовил к приватизации в 2017 году три крупные государственные компании: Аграрный фонд, Государственная продовольственно-зерновую корпорацию и Объединенную горно-химическую компанию.