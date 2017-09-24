Хирург раскрыл всю правду о красоте 68-летней Пугачевой
2017-08-08 17:19
Хирург раскрыл всю правду о красоте 68-летней Пугачевой
Сколько-сколько операций она перенесла?…Примадонне сейчас 68 лет!
Алла Пугачева вот уже много лет радует поклонников не только своим талантом, но и непревзойденным внешним видом. А ведь Примадонне сейчас 68 лет!
Здоровый образ жизни и любовь фанатов помогают ей сохранить молодость, хотя не обошлось в ее возрасте и без пластических операций, передает Rus.Media.
Независимый пластический хирург предположил, которые по его мнению операции сделала Алла Борисовна.
Он оценил профессиональным взглядом фотографии за разные периоды деятельности артистки и высказал некоторые предположения.
Хирург утверждает, что была проведена работа над глазами, а брови и лоб, возможно, нетронутые.
Он предположил, что было сделано несколько операций в разное время, поскольку фото разных лет отличаются.
Скорее всего, сначала Примадонне сделали классическую резекционную блефаропластику, так как она имеет характерные последствия: западающее вреднее веко, его недостаточный объем и V-образная деформация, заметная слева.
Также хирурга насторожило отсутствие жировых грыж на нижних веках, характерных для того типа старения, которое наблюдается у Пугачевой.
О верхней части лица сложно что-то сказать, ведь практически на всех фото лоб и брови у артистки прикрыты волосами.
Скорее всего, Примадонна перенесла круговую подтяжку лица, которая включает подтяжку шейно-подбородочной зоны — пластизмопластику, «SMAS-лифтинг», который заключается в иссечении излишков кожи — ритидэктомии, а также подтяжку мышечно-апоневротического слоя.
Такие выводы он сделал из характерных следов в виде малозаметных рубцов впереди и позади ушной раковины.
Алла Борисовна уже не раз доказала, что возраст красоте — не помеха. И в этом заслуга не только специалистов красоты. Королева эстрады правильно питается, занимается умеренными физическими нагрузками и просто любит. Любит близких, любит свое дело и поклонников, любит жизнь.
Однажды она рассказала о своем преображении: «Да, я делала операции. Но это не главное. Очень важно еще и состояние души. Когда хорошее настроение, и выглядишь лучше, и никакие морщинки не огорчают тебя. Особенно когда рядом с тобой мужчина, который говорит, что будет любить тебя такой, какая ты есть».
Оказывается, секрет молодости прост. Любовь и хорошее настроение — и никакие морщины не страшны!