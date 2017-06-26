Хибернианс – Инфонет Таллинн смотреть онлайн прямая трансляция матча 26 июня 2017
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Лига Чемпионов 1 отборочный тур . Когда начало матча Хибернианс – Инфонет Таллинн 26 июня в 21:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Хибернианс – Инфонет Таллинн
27.06 в 21:00, программу поединков первого квалификационного раунда Лиги чемпионов продолжит поединок в городе Паола на стадионе «Хибернианс Граунд», в котором Хибернианс померяется силами с Инфонет Таллинн.
По праву считавшийся одним из самых сильных клубов Премьер-лиги Мальты – Хибернианс, хотя в своей истории больших успехов на европейской арене не добился, оставил хороший след сыграв вничью с Манчестер Юнайтед в 1967 и Реалом Мадрид в 1970 году. В прошлом году Хибернианс в первом этапе отбора в ЛЧ встречался против сербского Спартака Трнава, которому проиграл по сумме двух матчей 0:6.
Футбольный клуб Инфонет Таллинн в прошлом сезоне в результате победы в чемпионате Премиум Лига Эстонии получил возможность побороться за выход в групповой этап самого престижного турнира старого света Лиги чемпионов. Тем не менее, в нынешнем сезоне Инфонет Таллинн после 17 туров значительно уступает привычным фаворитам Флоре и Левадии, который до сих пор идут без осечек. В своей истории ФКИ Таллинн лишь однажды пробовал свои силы на европейской арене. Тогда в первом раунде отбора Лиги Европы, ФКИ Таллинн проиграл со счетом 3:6 по сумме двух матчей шотландскому Харт оф Мидлотиан.
Мальтийский и эстонский клубы между собой до сегодняшнего дня не пересекались ни разу. Хибернианс в настоящий момент находится на отдыхе, а последнюю игру команда провела еще в начале мая. Таллинн в свою очередь в крайнем туре обыграл в кубке Эстонии Инфонет 2 со счетом 7:0. В этой паре я, пожалуй, соглашусь с мнением букмекеров, отдав преимущество домашней команде. Ставка: п1Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым