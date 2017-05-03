Харьковский «Охотник на носорогов»
Война на Донбассе раскрыла огромные проблемы в Вооруженных силах со снайперской оружием. Фактически на вооружении находилась единственная винтовка советских времен – Снайперская Винтовка Драгунова (СВД). Уже в ходе войны были проведены закупки мощных снайперских винтовок западного производства. Однако их явно недостаточно, поэтому много небольших и крупных отечественных компаний занялись разработкой собственных образцов – преимущественно под советский крупнокалиберный патрон 12.7х108 мм. Хотя еще ни один образец на вооружение не принят, и весьма интересные разработки. Как, например, XADO Snipex M75, разработана харьковской компанией XADO Chemical group. Причем раньше фирма занималась в основном разработкой и выпуском различной автомобильной и промышленной химии. Эта винтовка позиционируется как дальнобойная высокоточная снайперская оружие для стрельбы на дистанции от 100 до 2500 метров. Конструкторы фактически использовали удачное решение советских конструкторов 80-летней давности, реализованное в противотанковой ружья Дегтярева ПТРД образца 1941 года, получив таким образом однозарядную оружие с ручным заряжанием патрона в ствол и автоматическим отпиранием затвора и выбросом стреляной гильзы после выстрела. Ствол винтовки подвижный, имеет возможность отката в ствольной коробке при выстреле на 25 миллиметров, что позволяет снизить пиковую силу отдачи, влияет на стрелка при выстреле. Однако потенциально такое решение ухудшает кучность стрельбы. Винтовка комплектуется мощным дульным тормозом и складной сошкой. XADO Snipex М75 имеет Планка Пикатинни с регулировкой угла установки по вертикали в диапазоне от 0 до 70 мил с шагом 10 мил, что теоретически позволяет использовать прицелы с ограниченным запасом вертикальных поправок для стрельбы на дистанции до 3000 метров. Параллельно с военным вариантом харьковская фирма предлагает на рынке гражданскую версию – XADO Snipex «Rhino Hunter» под патрон 12.7х99мм (.50BMG). Единственное внешнее отличие – обычная Планка Пикатинни на ствольной коробке. Хотя XADO Chemical group заявляет о реальном производство таких образцов, однако никаких сведений о заинтересованности военных для принятия на вооружение на сегодня нет. Технические данные снайперской винтовки XADO Snipex M75 Длина – 1220 мм Длина ствола – 750 мм Вес (без патронов и оптики) – 16 кгДокторская правда- для тех кто хочет быть здоровым