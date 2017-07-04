Характеристика и комплектация автоматических промышленных ворот Ryterna в Тернополе от brama-market.lviv.ua
Автоматические ворота на производство – тема не то чтобы сложная, но непонятна, как минимум. Какие они бывают, на что обращать внимание при покупке? Почему нельзя просто установить бытовые ворота большого размера? На все эти вопросы мы ответим в этой статье. Цены промышленных ворот в Тернополе можно узнать по ссылке.
Типы промышленных ворот Ryterna
Сначала поговорим об отличиях промышленной серии от бытовой:
— в конструкции используются усиленные торсійні пружины, ролики и кронштейны;
— направляющие изготавливаются из товстішої стали;
— используется более мощная автоматика;
— дополнительная защита от коррозии и химикатов, например, для автомоек;
— индивидуальное изготовление крупногабаритного полотна
Промышленный ассортимент Ритерна условно делится на три типа – секционные, ангарные и подвесные. А теперь краткие характеристики о каждом:
Секционные автоматические ворота TLP – их еще называют утепленными. Такие ворота состоят из толстых панелей «сендвічей» (40 или 80 мм) и имеют наполнение из пенополиуретана, окутанного с двух сторон стальными листами.
Основное отличие от гаражною линейки – это размер, полотно таких ворот можно изготовить до 12,5 м в ширину и длиной до 15 м. Конечно, для удержания такого веса необходим усиленный каркас и комплектующие. Поэтому металл направляющих и фурнитуры имеет толщину 2 мм.
Подвесные откатные ворота – их полотно состоит из таких же «сендвічей», но движется не вверх по направляющим, а в сторону. Само полотно держится с помощью роликов на направляющей рейке. Габариты проезда могут достигать 5 м в ширину и 4 м в высоту. Такая компактная конструкция за занимает места ни перед, ни внутри помещения. Для быстрого входа в полотно можно врезать калитку.
Ангарные ворота – конструкции мега-размеров. Их устанавливают в авиационных ангарах, космодромах, верфях и других огромных помещениях. Ангарними могут быть секционные, подвесные, распашные или складные промышленные ворота.
Последний тип, или ворота гармошка, устанавливают там, где проезд слишком широкий – более 15 м. Створки складываются в разные стороны и почти не занимают полезного места.
Особенности и комплектация ворот для промышленности
Тип
Секционные
Подвесные
Сложные
Особенность
Количество рабочих циклов подъема увеличена до 100 000
Устанавливаются тогда, когда нет места для потолочных направляющих. Можно монтировать как снаружи, так и внутри помещения
Идеально подходят помещением без перемычки или там, где нельзя перегружать перекрытия
Фурнитура
Оцинкованная сталь
Толщина металла
2 мм
Ценовая политика на ворота промышленного типа
Стоимость определяется индивидуально, из расчета размера и дополнительных комплектующих – окна, калитки, замки, ручки, автоматика.
Цены ворот из сэндвич панелей (секционных) указаны в таблице:
Размеры, мм
Цена, мм
3000х2500
903
4000х3500
1 481
5000х4000
2 069
Автоматические приводы для промышленности — Faac, Nice, Came
Не все ворота требуют установки приводов — это, например, роллетные или распашные. Но таким крупногабаритным системам, как подъемные, обязательно нужна дополнительная защита от падения. Да и вес промышленных створок способен поднять не каждый.
Марки электродвигателей итальянского происхождения Faac, Came и Nice выпускают усиленные промышленные модели, среди которых каждый найдет свою. Основные характеристики – это высота полотна, ее вес, интенсивность работы привода и ветровая зона.
Как заказать большие ворота в Тернополе?
Выбирайте тип ворот, который подойдет вашему помещению, и звоните нашим менеджерам по телефонам— (067) 3488399, (050) 1604611. Посмотреть демо-стенды можно в выставочном зале нашей компании в вашем городе! Доставка в Тернопольскую области – бесплатная. Все актуальные акции и фотоработы установленных ворот на brama-market.lviv.ua и на странице в Instagram! Компания ВОРОТА МАРКЕТ Тернополь: автоматика в подарок всем покупателям Ryterna с 3 по 17 июля 2017 года!
РекламаДокторская правда- для тех кто хочет быть здоровым