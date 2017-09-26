Хакеры “поставили на счетчик” ведущие компании мира
2017-09-26 19:27
Хакеры “поставили на счетчик” ведущие компании мира
Группа хакеров Phantom Squad грозит устроить массовую DDoS-атаку на сайты крупнейших компаний мира .
Группа хакеров Phantom Squad грозит устроить массовую DDoS-атаку на сайты крупнейших компаний мира в случае, если им не перечислят деньги до 30 сентября, передает Rus.Media.
Как пишет Bleeping Computer, злоумышленники требуют от каждой компании по 0,2 біткоіна (около 720 долларов). В случае если до 30 сентября деньги не поступят, ставка будет увеличена до 30 біткоінів.
Специалисты убеждены, что это блеф и киберпреступников нет достаточной мощности для одновременного запуска стольких DDoS-атак.
Ситуация примечательна масштабам вымогательство. Обычно, злоумышленники атакуют небольшое число жертв, но Phantom Squad разослали свои угрозы всем известным компаниям. Эксперты выразили сомнение, что авторы угроз действительно настоящая Phantom Squad. Эта группа известна тем, что любит испортить настроение игрокам Xbox Live, PSN и Steam. Хакеры неоднократно атаковали игровые сервисы в праздники.
Эксперты Radware отмечают, что вымогательские сообщения почти идентичны письмам, которые в июле 2017 года рассылала группа, которая выдает себя за известную Armada Collective. Тогда угрозы оказались совершенно пустыми, но некоторые компании все же сочли за лучшее заплатить.
Мошенники еще в 2016 году поняли, что выгоднее выдавать себя за представителей других, известных группировок, чьи имена уже растиражировали СМИ. Так, последователи появились в New World Hackers, Lizard Squad, LulzSec, Fancy Bear и Anonymous.