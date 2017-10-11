Хакеры из КНДР похитили военные планы США и Южной Кореи – СМИ
2017-10-11 11:38
Хакеры из КНДР похитили военные планы США и Южной Кореи – СМИ
Было похищено 235 гб военных документов.
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Северокорейские хакеры, возможно, похитили большое количество засекреченных военных документов, в том числе последний план боевых операций Южной Кореи и США, сообщили СМИ со ссылками на парламентариев из Сеула, передает Rus.Media.
Среди похищенных документов, возможно, есть те, в которых планируется удар по Северной Корее с целью физического устранения лидера страны Ким Чен Ына в случае начала конфликта или его неизбежности.
Южнокорейские СМИ приводят заявление одного из парламентариев, который сообщил, что хакерами из КНДР было похищено 235 гб военных документов. При этом источник отметил, что пока не установлено 80% которых документов удалось похитить. Однако, по его оценкам, эти документы содержали планы спецназа Южной Кореи в чрезвычайных ситуациях, а также информацию о военные возможности страны и электростанции.
СМИ напоминают, что в мае текущего года южнокорейские военные сообщали о взломе сетей Минобороны Южной Кореи, однако не упоминали о похищении документов.