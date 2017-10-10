Хакеры из КНДР похитили в Южной Корее план убийства Ким Чен Ына
2017-10-10 15:10
Хакеры из КНДР похитили в Южной Корее план убийства Ким Чен Ына
Министерство обороны Южной Кореи пока отказывается комментировать эти сообщения.
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Хакеры из Северной Кореи украли значительный объем военных документов Южной Кореи, в том числе якобы план убийства северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает Rus.Media. Об этом заявил южнокорейский депутат Ли Чхоль Хи.
По его словам, информацию об этом он получил в министерстве обороны Южной Кореи.
Сообщается, что в числе украденных документов – якобы составленный Сеулом и Вашингтоном план действий на случай войны с КНДР. Также, по словам депутата, в руках хакеров оказались докладе южнокорейских военных, адресованные своим союзникам.
При этом министерство обороны Южной Кореи пока отказывается комментировать эти сообщения.
Отмечено, что среди якобы украденных хакерами документов оказались планы для войск специального назначения Сеула, а также данные о расположении и работе важнейших электростанций и военных заводов страны.
Депутат отметил, что хакеры украли 235 гигабайт документов военного ведомства Южной Кореи, 80% из них еще не идентифицированы.
Отмечается, что хакерская атака произошла в сентябре прошлого года. В мае этого года Южная Корея заявила о краже большого объема документов и расследования кибератак, но о том, какие документы были украдены, не сообщалось. КНДР отрицает свою причастность к кибератаке.